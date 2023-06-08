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В Хургаде акула убила туриста
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В курортном городе Хургада акула убила туриста, сообщает РИА Новости.
В российском представительстве туристов из РФ предупредили, что необходимо сохранять бдительность при нахождении в воде и строго руководствоваться правилами, которые установили египетские власти на запрет дайвинга и купания.
Нападение акулы на туриста произошло сегодня рядом с отелем Dream Beach. Точных данных о гражданстве погибшего у агентства нет.
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