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Происшествия 8 июня 2023 17:33

В Хургаде акула убила туриста

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В курортном городе Хургада акула убила туриста, сообщает РИА Новости.

В российском представительстве туристов из РФ предупредили, что необходимо сохранять бдительность при нахождении в воде и строго руководствоваться правилами, которые установили египетские власти на запрет дайвинга и купания.

Нападение акулы на туриста произошло сегодня рядом с отелем Dream Beach. Точных данных о гражданстве погибшего у агентства нет.

#акула #Египет
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