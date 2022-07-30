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Религия
30 июля 2022  08:51
Эвелина Киселева

В храме Серафима Саровского в Казани встретили ковчег с мощами Сергия Радонежского

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В храм преподобного Серафима Саровского, который находится на улице Сафиуллина в Казани, доставили ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского.

 

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Святыню встречало духовенство Татарстанской митрополии и сотни верующих, которые пришли ей поклониться. Перед началом Божественной литургии митрополит Казанский и Татарстанский обратился к собравшимся.

«В 1422 году при строительстве нового собора были обнаружены нетленные мощи его основателя  преподобного Сергия Радонежского, игумена Русской земли. Сегодня мы рады встречать их в Казани», – сказал владыка Кирилл.

 

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Торжественную службу в честь прибытия ковчега с мощами возглавил митрополит Татарстана Кирилл.

Накануне вечером святыню встретили на границе Татарстана и Чувашии, после чего в храме преподобного Сергия Радонежского Иоанно-Предтеченского женского монастыря отслужили молебен

Святыня пробудет в Казани два дня – 30 и 31 июля. Поклониться ей можно будет с 8 утра до 20.00. Вечером 1 августа ковчег отправится в Симбирск.

#православие #митрополит Кирилл
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