В храме села Каинки установили колокола, приобретенные на средства от продажи игрушек

В селе Каинки Верхнеуслонского района РТ установили колокола на колокольню Крестовоздвиженского храма. Их приобретение стало возможным благодаря пожертвованиям местных жителей, в том числе Светланы Мухтасаровой.

Светлана вязала крючком зайцев и медведей, затем продавала их на ярмарках и праздниках. Ей потребовалось полтора года, чтобы собрать деньги на покупку колоколов. В этом ей также помогли жители села и другие неравнодушные люди.

Фото: © Пресс-служба Татарстанской митрополии

Крестовоздвиженский храм в селе Каинки является двухпристольным. Он освящен в честь Воздвижения Креста Господня и Казанской Божией Матери. Храм был построен более ста лет назад, но в советское время был разрушен и использовался как зернохранилище. Только три года назад началось его восстановление.

«Все жители Каинок подключились к процессу. Например, мой муж реставрировал входную группу. В церковь приезжают волонтеры. Понемногу так возвращаем храм к жизни», – поделилась Светлана Мухтасарова.

Перед тем как установить колокола на колокольню, их освятили. После этого в храме началась Литургия. Праздничное Богослужение провел благочинный Верхнеуслонского округа Казанской епархии игумен Пимен.

«Сегодня поистине исторический день! Храм вновь обрел свой голос! Искренне благодарю всех, потрудившихся ради приближения этого дня», – сказал настоятель храма после службы.

Фото: Личный архив Светланы Мухтасаровой

После завершения Богослужения колокола были размещены на колокольне возрождающегося храма.

После чаепития волонтеры и гости села Каинки организовали субботник. Добровольцы навели порядок на территории бывшего дома священника Крестовоздвиженской церкви. Уборка прошла в рамках проекта «Тёплые связи», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.