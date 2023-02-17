Жительница Верхнеуслонского района заработала на колокола для храма, продавая игрушки

Жительница села Каинки Верхнеуслонского района Светлана Мухтасарова вяжет крючком мягкие игрушки - свое хобби она использует для сбора средств на покупку церковных колоколов для полуразрушенного храма в своем селе.

Фото: © Светлана Мухтасарова

«Игрушки у меня не очень дорогие, поэтому пока удалось собрать на два небольших колокола. Я уже связала около сотни игрушек, но со сбытом у меня туговато, поэтому продать все еще не удалось. Моя цель - вязать, продавать и купить еще один колокол», - рассказала Светлана.

Фото: © Светлана Мухтасарова

Продавать игрушечных зайцев и медведей женщина начала прошлой весной. Благодаря этому уже куплено два колокола.

Храм в селе Каинки двухпристольный - он освящен в честь Воздвижения Креста Господня и Казанской Божией Матери. Этой церкви больше ста лет. У нее богатая история, которая сделала ее одной из главных достопримечательностей района. В советское время обитель была разрушена и использовалась как зернохранилище, но два года назад жители села взялись за ее восстановление.

Фото: © Светлана Мухтасарова

«Все жители Каинок подключились к процессу, мой муж, например, реставрировал входную группу. В церковь приезжают волонтеры. Понемногу так возвращаем храм к жизни», - поделилась жительница села.

Фото: © Светлана Мухтасарова

Сейчас в Каинках уже проводят богослужения, настоятелем здесь назначен благочинный Верхнеуслонского района отец Пимен. Однако впереди еще огромный фронт работ по внутренней и внешней отделке.

Чтобы в Каинках спустя почти сто лет зазвучал колокольный звон необходимо еще примерно 30 тысяч рублей. Чтобы приобрести игрушки, можно связаться со Светланой по телефону 8-917-904-90-25.