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Происшествия
18 сентября 2022  10:33
Елена Саляхова

В храме села Исаково прощаются с погибшим в зоне СВО отцом Анатолием

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В храме села Исаково прощаются с погибшим в зоне СВО отцом Анатолием
фото: Елена Саляхова

Сотни человек сегодня пришли в храм Богоявления Господня села Исаково, чтобы проститься с настоятелем храма отцом Анатолием. Он погиб во время спецоперации на Украине. 

Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания почившего священнослужителя возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. 

«Не забывайте его. В этом лукавом мире так мало честных и добрых людей. Отец Анатолий был один из них. Он жил по благословению. Его душа светлая, чистая. Он ушел из жизни, как уходят праведники. Он погиб героем», – обратился ко всем присутствующим в храме митрополит Кирилл. 

Отец Анатолий погиб вечером 9 сентября  при артобстреле. Священник исполнял пастырские обязанности по духовному окормлению военнослужащих в зоне спецоперации. 

По благословению митрополита Кирилла во всех храмах и монастырях Казанской епархии совершаются поминовения новопреставленного иерея Анатолия.

#смерть священника #спецоперация на Украине
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