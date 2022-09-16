На Украине в зоне СВО погиб татарстанский священник отец Анатолий

фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб священник из Татарстана настоятель храма Богоявления Господня села Исаково Зеленодольского района республики отец Анатолий.

Как стало известно «Татар-информу», отец Анатолий погиб вечером 9 сентября при артобстреле. Сегодня стало известно, что тело священнослужителя доставили в Татарстан.

Отпевание почившего священнослужителя состоится 18 сентября в Богоявленском храме в селе Исаково. Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Начало Литургии в 8.00. Начало отпевания в 10.30.

По благословению митрополита Кирилла во всех храмах и монастырях Казанской епархии будут совершаться поминовения новопреставленного иерея Анатолия.