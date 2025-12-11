В храме-памятнике павшим воинам на Казанке установили новые колокола

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В храме‑памятнике Спаса Нерукотворного на реке Казанке установили новые колокола. Об этом сообщили в пресс‑службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Колокола были приобретены при поддержке благотворителей и доставлены в Казань летом этого года. После обряда освящения их разместили на храмовой звоннице.

Изготовлением занимался центр Николая Шувалова в Ярославле. Предприятие «Италмас», основанное в 1997 году, известно высоким качеством литейных работ. Николай Шувалов продолжает семейную традицию: его предки работали на заводах Демидова и ижевском оружейном заводе.

Для храма создали девять колоколов разного размера. Самый крупный весит около 473 килограммов.

Храм открыт для посещения с 22 июля — после малого освящения, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Казань. Реставрация здания началась в прошлом году: специалисты восстановили исторический облик, усилили гидроизоляцию, укрепили берег и обновили причальную лестницу.