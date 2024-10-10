В храмах Татарстана помолятся за усопших в канун праздника Покрова Богородицы

В эту субботу, 12 октября, в храмах Татарстана пройдут заупокойные богослужения Покровской родительской субботы. Молитвы об усопших прозвучат в пятницу вечером и в субботу утром.

Покровская родительская суббота является традицией, которая распространена только на территории Поволжья и связана с поминовением воинов, погибших при взятии Казани в XVI веке. Со временем в этот день стали поминать не только воинов, но всех почивших родственников и близких людей.

14 октября православные отметят праздник – Святой Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают событие, произошедшее 1 октября 910 года, когда Константинополь был осажден врагами. Жители города молили Пресвятую Богородицу о помощи во время службы в церкви. Святому Андрею и его ученику Епифанию явилась Богородица вместе с ангельским воинством. Она молилась перед своим сыном, после чего возложила свой покров на всех присутствующих в храме, оберегая их от видимых и невидимых врагов. После этого противники покинули город без боя.