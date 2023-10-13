«Это не праздник первого снега»: каких суеверий нужно избегать в Покров Богородицы

Александр Ермолин: «Я всем желаю в этот день прийти в храм и не поддаваться на всевозможные суеверия и мракобесие»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Распростерла омофор над молящимися в храме людьми»

О том, какое значение имеет праздник Покров и так ли необходимо в этот день печь блины и играть свадьбы, как считается в народе, «Татар-информу» рассказал руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Ежегодно Покров отмечают 14 октября. Полное название этого праздника – Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

Как говорит отец Александр, в этот день мы вспоминаем событие более чем тысячелетней давности, которое случилось 1 октября 910 года.

«В этот день во Влахернской церкви Константинополя шло воскресное всенощное бдение. Жители византийской столицы находились в осаде и усиленно просили Пресвятую Богородицу о помощи. Во время богослужения святой Андрей и его ученик Епифаний увидели чудесное явление Пресвятой Девы вместе с сонмом ангелов. “Преклонив колена, Пресвятая Дева со слезами молила за христиан Своего Сына. Закончив молитву, Она сняла с головы покрывало, омофор, и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых”. По молитве Пресвятой Богородицы враги отступили от Константинополя без кровопролития», – рассказал иерей.

14 октября православный мир не просто вспоминает события того дня. Этот праздник – напоминание о том, что Дева Мария – наша заступница.

Праздник Покров – это напоминание о том, что Дева Мария – наша заступница. Она словно покрывает весь мир, защищая его Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Богородица нас любит, и она нас защищает. Мы молимся ей: “Святая Богородица, спаси нас, Святая Богородица, покрой нас своим чистым омофором”. Она словно покрывает весь мир. Это некое проявление любви Божией Матери к человеку. И не зря часто встречается мысль о том, что Богородица – наша заступница. Оберегать она может даже тех людей, которые этого не заслуживают. Можно было бы и наказать человека, но она защищает его перед Богом», – объясняет отец Александр.

Связан с праздником еще один особый день – Покровская родительская суббота. Это суббота перед Покровом Божией Матери. В этом году она выпала на 7 октября.

«Эта традиция Поволжья, и связана она с поминовением воинов, которые пали в сложные годы вхождения Казанского ханства в Российское государство. Воины, которые сражались при взятии Казани, погибли как раз на Покров. Поэтому установили традицию поминать их в субботу перед Покровом. Со временем смысл этого дня стал шире, и эта родительская суббота считается днем поминовения всех усопших. Примечательно, что Покровская родительская суббота в других регионах страны не отмечается, только в Поволжье», – отметил отец Александр.

«Вы всерьез считаете, что полторы тысячи лет православные христиане собираются в храмах по всему миру, чтобы отметить, как в России земля покрывается снегом?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть православные, например, в Африке, думаете, там отмечают укрытие земли снегом?»

К сожалению, как и с большинством других праздников, с Покровом связано множество суеверий. Кто-то считает, что именно на Покров надо сыграть свадьбу, кто-то считает обязательным в этот день покрыть голову платком.

«Мое самое “любимое” суеверие – про снег. Как-то я проводил беседу перед крещением, собралась большая группа. Я им рассказываю основы православия, и мы заговорили о праздниках. На вопрос, какой праздник впереди, они дружно ответили: “Покров”, и начинают рассказывать, что это день, когда земля покрывается снегом. Тогда я спрашиваю: “Вы всерьез считаете, что полторы тысячи лет православные христиане собираются в храмах по всему миру, чтобы отметить, как в России земля покрывается снегом? Есть православные в Африке, например. Вы думаете, там отмечают покрытие земли снегом?” У Русской православной церкви, например, есть приход на Гавайях. Как вы думаете, что празднуют на Гавайях 14 октября? Это яркий пример того, как люди искажают суть праздника разными суевериями», – считает священнослужитель.

Существует народная традиция в этот день – хозяйке на Покров нужно было напечь блинов и обойти с тарелкой дом, повторяя молитву. Отец Александр честно признался, что о таком слышит в первый раз.

«Зачем читать молитву с тарелкой блинов? Без блинов не читается? Сразу возникают вопросы, какую молитву они читают? Какую-то особенную? Почему блины, а не пирожки, например?» – улыбнулся отец Александр.

«Зачем читать молитву с тарелкой блинов? Без блинов не читается?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другая примета еще больше удивила священнослужителя: на Покров нужно было испечь каравай, угощать им родных и соседей, а остатки высушить и приберечь до Великого поста.

«Я бы не стал это есть», – посмеялся иерей.

В народном календаре говорится, что праздник принято было встречать весело, чтобы зима прошла незаметно и без сложностей.

«Православные вообще веселые люди. Потому что мы знаем, что Бог нас любит, и мы от этого радуемся, какие бы сложности ни были. Первое послание к Фессалоникийцам: “Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе”.

«Мне очень нравится, когда девушка или женщина носит платок, это большая серьезная часть православной традиции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если феминистки против, пусть приходят ко мне “КАМАЗы” разгружать»

Покров у славян ассоциировался с платком и с невестой, чья голова должна была быть им покрыта. Поэтому считалось, что день благоприятен для свадеб.

«Накануне Покрова мы не венчаем. А вообще в Церкви нет дней благоприятных и неблагоприятных, есть дни, когда можно венчаться или нельзя, например в пост. Но мне очень нравится, когда девушка или женщина носит платок, это большая серьезная часть православной традиции. Лично мне нравится, когда голова покрыта платком. Почему-то зачастую люди думают, что традиция носить платок связана с исламом, но это не так. Ношение тюрбана не чисто исламская традиция, она гораздо шире», – поделился иерей.

Традиция менялась с годами, зависела от территории – в разных странах платок носили по-разному. Изначально православные женщины просто накидывали шаль на голову, отметил отец Александр.

«Интересный момент, что в России до революции платочки носили девушки-крестьянки, а например, дворяне – только шляпки. В 90-е годы возродилась именно крестьянская традиция носить платок. Хотя некоторые мои прихожанки приходят в шляпках, я поддерживаю, это очень красиво. Это показывает, как в истории все менялось, то есть нет какого-то идеала, поэтому когда мы говорим, что на Покров надо повязывать голову, – это прекрасно, но это историко-культурная традиция разных времен. Традиция покрывать голову берет свое начало еще со времен Ветхого Завета. Платок – это огромный пласт культуры. Я в данном случае за платки. Это некая система дисциплины, того, что девушка собой занята, это работа над собой – красиво завязать, придумать разные способы. Если феминистки против, пусть приходят ко мне “КАМАЗы” разгружать. Но я являюсь ярым противником того, что женщине не стоит заходить в храм, если она забыла платок. По крайней мере, я никого еще из-за этого не прогнал. Но если человек осознанно постоянно ходит в храм без платка, это уже вызывает вопросы. То же самое и про брюки и джинсы. Это не повод не заходить и не помолиться. Главное, чтобы это не превращалось в фарисейство», – говорит отец Александр.

«В России до революции платочки носили девушки-крестьянки, а например, дворяне – только шляпки. В 90-е годы возродилась именно крестьянская традиция носить платок» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Библии говорится: «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается», – приводит цитату отец Александр.

«В Православной церкви праздник Покрова называется Великим, наряду с праздниками Обрезания Господня, Рождества Иоанна Крестителя, Усекновения главы Иоанна Предтечи и памятью Святых апостолов Петра и

Павла. Я всем желаю в этот день прийти в храм и отметить праздник за литургией и не поддаваться на всевозможные суеверия и мракобесие. Пресвятая Богородице, спаси нас!» – заключил священник.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»