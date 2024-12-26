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В храмах Казанской епархии в новогоднюю ночь пройдут богослужения
В ночь с 31 декабря на 1 января в храмах и монастырях Казанской епархии будут совершены Литургии для желающих встретить праздник за молитвой.
Службы состоятся в следующих местах:
- Собор Казанской иконы Божией Матери (улица Большая Красная, 5), начало в 23.40;
- Архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского (улица Чистопольская, 30), начало в 23.45;
- Раифский Богородицкий мужской монастырь (поселок Раифа), начало в 23.30;
- Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь (остров-град Свияжск, храм святителя Германа Казанского), начало в 23.45;
- Пятницкая церковь города Казани (улица Большая Красная, д. 1/2), начало в 23:00;
- Храм Ярославских чудотворцев города Казани (улица Ершова, д. 25), начало в 23.30;
- Воскресенское Новоиерусалимское архиерейское подворье (улица Оренбургский тракт, 48), начало в 22:30;
- Духосошественский храм города Казани (улица Т.Минуллина, д. 21), начало в 23.40.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит молебен на новолетие в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Молебное пение начнётся по окончании Божественной литургии в день памяти праведного Симеона Верхотурского. Начало Литургии в 8.00.
С полным списком и адресами можно ознакомиться на сайте.
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