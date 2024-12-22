«У нас не год змеи, а год Христа»: батюшка о том, как отметить Новый год по-божески

Детское шампанское – это приучение детей к алкоголю, Дед Мороз – языческий герой, а оливье на праздничном столе неуместно, поскольку идет Рождественский пост. Казанский священник Александр Ермолин рассказал «Татар-информу» о том, как подобает отмечать Новый год православным христианам.





«На макушку елки мы вешаем звезду: это не красная советская звезда, а Вифлеемская звезда, которая привела волхвов к Иисусу Христу»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему не стоит верить в порчу и сглаз. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, как правильно христианину отметить Новый год.

«Кажется, будто они едят в первый и последний раз в своей жизни»

Новый год для православных – это праздник?

Все вполне условно. До революции Рождество Христово праздновали 25 декабря, а потом, 1 января, Новый год. Тогда Рождественский пост завершался, и люди могли отметить Новый год. Советские власти, которые боролись с Церковью, поменяли календарь на новый стиль, и получилось, что Новый год стали праздновать раньше – во время Рождественского поста.

Таким образом, встреча Нового года заняла центральное место в череде праздников, произошла подмена понятий. В Российской империи ставили рождественскую елку – она была не новогодняя, а именно рождественская. Заметьте, на макушку елки мы вешаем звезду: это не красная советская звезда, а Вифлеемская звезда, которая привела волхвов к Иисусу Христу. Понимаете, какой посыл? Рождественское дерево, звезда, волхвы – праздник. Мы являемся наследниками этой культуры. Понятно, что прошло много лет, сложно снова перенести календарь, что-то изменить. Так же сложно объяснить людям, что Новый год – это второстепенный праздник, не важнее Рождества.

Резюмируя, отмечу, что человеку можно отмечать Новый год, но нужно помнить, что этот праздник выпадает на пост. Думаю, неправильно было бы сказать детям, что у нас пост, поэтому мы не ставим елку, не смотрим телевизор, не накрываем стол и не дарим подарки. Педагогически это было бы неправильно, но взрослому человеку нужно понимать, что можно накрыть и скромный постный стол. Рыбку, салатик, а не так, как люди отмечают – с таким размахом, словно они едят в первый и последний раз в своей жизни. Напоминаю, что для христианина это трезвый праздник. Не случайно 31 декабря вспоминают Иоанна Кронштадского, а 1 января – день памяти мученика Вонифатия Тарсийского. Это трезвые праздники. Я всегда против алкоголя, я за трезвый Новый год и всем предлагаю поддержать эту идею.

«День памяти Николая Чудотворца – 19 декабря. В житии этого святого говорится, что он дарил подарки детям из бедных семей, и с тех пор повелась традиция радовать ребятню» Фото: © «Татар-информ»

Кто такой Дед Мороз?

Дед Мороз – это странный персонаж. Непонятно, кто это. Это некое языческое божество или это персонификация природы? Я в своей семье эту проблему решаю очень просто: моих детей поздравляет святой Николай. День памяти Николая Чудотворца – 19 декабря. В житии этого святого говорится, что он дарил подарки детям из бедных семей, и с тех пор повелась традиция радовать ребятню. Святого изображают в красной кардинальской мантии с митрой на голове и с епископским посохом. Его внешний вид очень схож с западным Санта-Клаусом. Санта – святой, Клаус – Николай.

День Николая Чудотворца для нас один из основных праздников в этот период. При этом Новый год для нас проходной праздник, мы не акцентируем на нем внимание, тем более что в этот день пост.

«Надо учить своих детей чему-то доброму и правильному. Давайте лучше приучим ребенка 1 января ходить на лыжах» Фото: © «Татар-информ»

«Давайте лучше приучим ребенка 1 января ходить на лыжах»

Вы против детского шампанского?

Я против детского шампанского. Я не вижу в этом смысла. Получается, что это газировка, стилизованная под бутылку из-под алкогольного напитка. Мы что, таким образом приучаем ребенка к спиртному? Показываем ему, как можно? На тебе пока детское шампанское, а исполнится тебе 18 лет, будешь пить уже взрослые напитки. Я считаю, что это неправильно. Надо учить своих детей чему-то доброму и правильному. Давайте лучше приучим ребенка 1 января ходить на лыжах.

Как относиться к символу года по восточному календарю?

Восточный календарь появился в нашей стране непонятно откуда. Его не было, и вдруг он возник. Я помню, как в моем детстве, а я рос в 90-е, все резко начали дарить друг другу символы года. Для Церкви это неприемлемо, потому что в нашем понимании каждый год – Божий. Поэтому я категорически против, я не дарю подарки с символами года, стараюсь не принимать такие подарки и объясняю другим, что так делать неправильно. У нас не год змеи, а год Христа. Надо человека поднимать до человеческого уровня, а не опускать до года крысы, свиньи или еще кого-то. Ты родился в такой-то год от Рождества Христова, ты – творение Божие. Это же прекрасно!

«Я принципиально против дорогих подарков для детей. Не нужно дарить то, что для ребенка будет чрезмерным» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я принципиально против дорогих подарков для детей»

Можно ли ставить дома елку?

Мы елку дома ставим. Причем ставим ее к 19 декабря, ко дню памяти Николая Чудотворца.

Дарите ли вы подарки на Новый год детям и какие?

Конечно же, нет списка подарков, которые можно или нельзя дарить. Я категорически против подарков с символикой года по Восточному календарю. Я считаю, что прекрасный подарок для ребенка – это книга, хороший большой конструктор, то, что помогает ребенку развиваться.

Я принципиально против дорогих подарков для детей. Не нужно дарить то, что для ребенка будет чрезмерным. Ему, допустим, 12 лет, а у него последняя модель айфона. Для чего? Чтобы звонить и заходить в социальные сети, ему достаточно обычного смартфона. Вы сами приучаете ребенка к чрезмерности, а когда он вырастает, вдруг оказывается, что вы уже не способны ответить на его запросы. Но это мое частное мнение.

Можно ли прийти на службу в новогоднюю ночь?

Есть прекрасная традиция у нас в Казани – в храме Казанской иконы Божией Матери каждый год в полночь совершается ночная литургия. Можно сходить, причаститься, помолиться и с молитвой встретить Новый год. Во многих храмах служатся либо ночные литургии, либо ближе к Новому году совершается молебен на начало года.

«Я, наверное, не назову каких-то отдельных традиций. В этот день я стараюсь оторваться от своих дел, побыть побольше дома, поздравить друзей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Лучше сделайте что-нибудь хорошее и доброе, и Господь вам в грядущем году за это воздаст»

Стоит ли загадывать желание на Новый год?

Это очередное суеверие. Некоторые люди, пока бьют куранты, спешат записать свое желание на бумажке, поджечь ее и выпить с бокалом шампанского. Ну вы взрослые люди! Лучше сделайте что-нибудь хорошее и доброе, и Господь вам в грядущем году за это воздаст.

Какие у вас есть традиции под Новый год?

Я, наверное, не назову каких-то отдельных традиций. Я не хожу в баню, как это делал герой известного советского фильма. В этот день я стараюсь оторваться от своих дел, побыть побольше дома, поздравить друзей. Наверное, всё.

Поздравьте, пожалуйста, наших читателей и зрителей видеоподкаста.

Дорогие друзья! Хотел бы пожелать каждому из вас осмысленности. Чтобы мы с вами осмысляли нашу жизнь. Чтобы она была не просто пролетевшим мгновением, которое ни к чему не привело, а чтобы ваша жизнь вела к Богу, в Царствие Небесное.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информ».

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