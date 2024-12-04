В хозяйстве Рыбно-Слободского района РТ введен карантин из-за бруцеллеза

Очаг бруцеллеза выявлен в хозяйстве «ИП Хабибуллин И. Г.», расположенном в селе Бикчураево Рыбно-Слободского района Татарстана. Принято решение отправить животных на убой, а затем — на промышленную переработку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«В хозяйстве содержится 116 голов крупного рогатого скота и три лошади. Бруцеллез выявили у 21 головы. Постановлением Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ установлены ограничительные мероприятия — карантин», — рассказали в пресс-службе.

Причины заражения животных сейчас выясняют специалисты ветеринарной службы.

Ранее в Татарстане в этом году уже было зарегистрировано три случая заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом — в Кайбицком, Зеленодольском и Сармановском районах. Причиной болезни животных во всех этих инцидентах стал несанкционированный ввоз скота.

В прошлом году в России было зарегистрировано 295 случаев бруцеллеза среди крупного рогатого скота, в том числе в Татарстане выявили два очага. Заболевшие животные были обнаружены в Новошешминском и Атнинском районах. До этого бруцеллез в республике не регистрировался с 1996 года.