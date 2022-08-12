В Татарстане выявили три очага африканской чумы свиней – в Верхнеуслонском и Спасском районах. Еще 22 района республики попали в зону наблюдения. Указ об установлении карантина на отдельных территориях в связи с их неблагополучием по этому заболеванию подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территориях эпизоотических очагов, угрожаемых зон и зоны наблюдения <…> с 11 августа 2022 года до особого распоряжения», – говорится в документе.

Эпизоотические очаги выявлены на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Пашков Сергей Игоревич» в селе Кильдеево Верхнеуслонского района, на части территории охотничьего хозяйства «Куйбышевское» в Спасском районе, в личном подсобном хозяйстве поселка Коминтерн в Бураковском сельском поселении Спасского района.

В эпизоотических очагах запрещены посещение территории посторонними лицами, кроме сотрудников ветслужбы, а также перемещение, ввоз и вывоз, убой свиней, вывоз продукции животноводства и растениеводства, кормов. Кроме того, запрещен въезд и выезд транспорта, не задействованного в ликвидации очага заболевания.

Согласно документу, определены угрожаемые зоны в пределах территорий, прилегающих к эпизоотическим очагам, радиус которых составляет не менее пяти километров от эпизоотических очагов.

В зону наблюдения включены Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лаишевский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Чистопольский районы.