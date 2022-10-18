В хозяйствах Татарстана из-за африканской чумы поголовье свиней сократилось в три раза

В Татарстане из-за АЧС поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах снизилось в три раза, до 6 тыс. голов. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на совещании в Минсельхозпроде РТ.

«Ветеринарной службой проведены мероприятия по снижению поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах граждан. На момент регистрации африканской чумы свиней поголовье составляло около 19 тыс. голов», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как рассказал Хисамутдинов, на данный момент все ограничения по африканской чуме свиней отменены. Новые очаги инфекции не выявлены.

Ранее указом Президента Татарстана Рустама Минниханова в пяти районах республики после проведения всех противоэпизоотических мероприятий был снят карантин по африканской чуме свиней, о чем сообщал «Татар-информ».