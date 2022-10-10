В пяти районах Татарстана снят карантин по африканской чуме свиней

После проведения всех противоэпизоотических мероприятий в пяти районах Татарстана отменен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин), установленные в связи с неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения на отдельных территориях республики», — сказано в документе.

В частности, карантин снят в эпизоотических очагах — с территорий личных подсобных хозяйств поселков Приволжский, Коминтерн и села Никольское Спасского района; крестьянско-фермерского хозяйства «Пашков Сергей Игоревич» села Кильдеево Верхнеуслонского района; охотничьего хозяйства «Куйбышевское» Спасского района и охотничьего хозяйства «Албаевское» Мамадышского района; личных подсобных хозяйств села Булдырь Чистопольского района и села Масловка Рыбно-Слободского района.

Кроме того, ограничительные мероприятия больше не действуют в угрожаемых зонах, которые находятся в радиусе пяти километров от эпизоотических очагов, а также в зоне наблюдения в пределах границ 34 районов.

При этом в эпизоотических очагах в течение 180 дней сохраняется запрет на вывоз свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку, на реализацию этих животных в угрожаемых зонах и зоне наблюдения.