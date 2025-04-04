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Общество 4 апреля 2025 14:27

В ходе санитарного двухмесячника экологи Татарстана проводят авиаоблеты

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В ходе санитарного двухмесячника экологи Татарстана проводят авиаоблеты
Снимок весны 2024 года
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Более 10 тыс. татарстанцев стали участниками санитарно-экологического двухмесячника, который проходит в Татарстане. Экологи республики приступили в апреле к авиаоблетам. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Природоохранными ведомствами выявлено 65 нарушений, 21 из них касается несанкционированного размещения отходов. Третьего апреля начались мониторинговые обследования территории с воздуха. В ходе первого авиаоблета были обследованы Пестречинский, Мамадышский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский, Заинский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский районы и Набережные Челны», – рассказали в пресс-службе.

Информация о свалках поступает от неравнодушных жителей Татарстана. В Республиканскую общественную экологическую приемную с 1 апреля поступило 119 обращений. Большая часть заявлений (62) касается несанкционированных свалок, есть жалобы на загрязнение водных объектов (15) и воздуха (25).

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал 1 апреля по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Экомарафон проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

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#Экология #Минэкономики РТ #рейды #несанкционированные свалки
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