В ходе «осенней переписи» в Татарстане насчитали 7,5 тыс. зайцев-беляков

В последние годы численность зайца-беляка в Татарстане держится на стабильном уровне. К такому выводу пришли специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам по итогам осеннего маршрутного учета, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Татарстане насчитывается 7580 зайцев-беляков. Это типичные обитатели леса и кустарниковых зарослей. <…> Питается заяц-беляк травянистой, кустарниковой и древесной растительностью. Занесен в Красную книгу РТ, охота на данный вид запрещена», — отмечают в ведомстве.

Для сохранения и воспроизводства представителей животного мира ежегодно проводится работа по подкормке диких животных. Для зайцев оборудованы подкормочные площадки с солонцами. Охотинспекторы также контролируют соблюдение гражданами природоохранного законодательства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по результатам осеннего учета численность косуль на территории Татарстана превысила 10 тыс. голов. На протяжении многих лет в республике отмечается рост их численности. Устойчивая популяция обитает в Бавлинском и Бугульминском районах республики.