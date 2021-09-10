В ходе «осенней переписи» в Татарстане обнаружены следы 10 тыс. косуль

По результатам осеннего учета численность косуль на территории Татарстана превысила 10 тыс. животных. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам ежегодно проводят «перепись» обитателей леса. На протяжении многих лет в республике отмечается рост численности косуль. Устойчивая популяция обитает в Бавлинском и Бугульминском районах республики», — сказано в сообщении.

Среди основных причин увеличения численности косуль эксперты отметили регулярное проведение биотехнических мероприятий, почти полное уничтожение волков, низкую численность рысей, усиленную борьбу с браконьерской охотой. Устойчивости популяции способствует создание особо охраняемых природных территорий в лесных участках, а также запрет охоты в охотничьих заказниках.