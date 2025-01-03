В ходе новогодних смен 80 детей из Татарстана отдохнут в «Артеке» и «Орленке»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В общей сложности 80 детей из Татарстана отдохнут в детских центрах (лагерях) «Артек» и «Орленок» за время новогодних смен. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В частности, в международный детский центр «Артек» на новогоднюю смену, которая началась 31 декабря, отправились 50 детей из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и Зеленодольска.

Смена построена вокруг празднования Нового года и Рождества. Татарстанцы примут участие в событиях, посвященных Дню Родины и символическим проводам Года семьи, а также в веселых колядках, гостеваниях и спортивных играх. Цикл мероприятий, посвященных грядущему юбилею центра, познакомит детей с творчеством большого друга «Артека» Дмитрия Кабалевского, расскажет им о самой длинной артековской смене и раскроет тайны дворца Суук-Су.

Рождественский цикл «Разговоров о самом важном» призван организовать открытый диалог о ложном и настоящем, любви и творчестве, семье и Родине.

Позднее, 8 января, стартует новогодняя смена во всероссийском детском центе «Орленок». Туда отправятся З0 детей из Зеленодольска, Лениногорска, Нижнекамска, Елабуги, Бавлов и Арска.

Программа смены направлена на расширение знаний подростков о многообразии народов, населяющих Россию, об их языках и культурных особенностях, о локальных традициях.

Фестиваль творчества должен стать территорией, где встречаются культуры разных регионов. Здесь можно будет познакомиться с народной хореографией, поиграть в подвижные и настольные игры, попробовать национальную кухню, а также изучить семейные традиции и обычаи.

В рамках фестиваля подростки смогут изучить культуру родного края и народов России, а также разработать и реализовать серию событий, раскрывающих культурные особенности Татарстана. Они представят ее в рамках тематических дней национальной культуры.

По итогам участия в программе каждый подросток получит сертификат участника смены, победителей различных конкурсов наградят грамотами и дипломами. Голосованием будет определена самая творческая делегация фестиваля.

Татарстанские дети ежегодно становятся активными участниками смен федеральных и международных детских центров. Создание возможностей соответствует целям и задачам завершившегося национального проекта «Образование» и нового нацпроекта «Молодежь и дети».

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с ними мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.