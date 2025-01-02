Более 7 тыс детей из Татарстана отдохнут в лагерях в новогодние каникулы

За время новогодних каникул в татарстанских лагерях отдохнут свыше 7 тысяч детей. Программы для ребят организовали 41 стационарная оздоровительная организация, три за пределами республики: в Марий Эл и Крыму, а также 16 пришкольных. Об этом сообщили в Минмолодежи РТ.

Помимо этого, планируется оздоровление детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и тех, чьи родители находятся в зоне специальной военной операции.

До 8 января в лагерях будут проводиться новогодние и рождественские мероприятия — концерты, спектакли, творческие выступления, зимние забавы и гулянья. Также в Год защитника Отечества в ДОЛ проведут патриотические мероприятия, такие как кинопоказы, уроки памяти и мужества, посвященные героям Великой Отечественной войны и СВО, конкурсы рисунков и песен.

Как отметил замглавы Минмолодежи РТ Денис Лулаков, содержательная часть является важной составляющей смен. Организовано 10 смотров профильных программ. К примеру, в молодежном центре «Волга» организована смена для лауреатов и победителей «Созвездия — Йолдызлык», проводятся различные тематические мастер-классы.

28 декабря на базе молодежного центра «Сэлэт-Ак Барс» стартовала зимняя смена «Офык.Кышлау». Участие в ней принимают около 280 ребят из Татарстана и Крыма. Здесь проводятся занятия по изучению языков, погружения в сферу продаж, спортивные мероприятия, курсы лидерства и другие.

«Главное — организовать безопасный отдых наших детей. В ежедневном режиме мы на связи с нашими коллегами из МЧС, Роспотребнадзора и районными базами, где организованы смены. Надеемся, что дети с пользой проведут время, обучатся новому, найдут новых друзей и наберутся сил, чтобы начать учебу», — уверен Лулаков.