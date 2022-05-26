news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
26 мая 2022  20:27
Наталья Рыбакова

В ходе мониторинга рек в Татарстане обнаружены загрязнения на Меше и Казанке

news_top_970_100

Специалисты лаборатории Минэкологии РТ провели плановый мониторинг гидробиологического состояния рек и обнаружили загрязнения на Меше и Казанке. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии РТ.

«Специалисты изучили отобранные пробы воды в реках Меша, Ашит и Казанка, а также определили степень загрязненности и класс качества воды. Результаты лабораторных исследований показали, что в реке Ашит вода условно чистая, на Меше и Казанке вода слабозагрязненная», - уточнили в министерстве.

В Татарстане стартовал пилотный проект «Улучшение экологического состояния рек и водоемов РТ», который реализуется Минэкологии РТ совместно с Русским географическим обществом. Ежедневно специалисты министерства и волонтеры проводят отборы проб воды, а также регулярно обследуют водосборную площадь, проводят гидрологические исследования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайший год экологи и общественники определят источники загрязнения реки Казанки, а представители науки предложат пути решения этих проблем. Экологический результат уже через три года должны почувствовать около 2 млн горожан. В дальнейшем проект будет реализован на других водных объектах Татарстана и России.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100