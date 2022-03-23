«Это уникальный проект для России»: в столице определят источники загрязнения Казанки

Пилотный проект по улучшению экологического состояния рек и водоемов благодаря снижению поступающих загрязняющих веществ запущен в столице Татарстана. Главным объектом исследований экологов и ученых в ближайшие годы станет река Казанка. Сегодня Минэкологии РТ представило разработку журналистам.

В ближайший год экологи и общественники определят источники загрязнения реки Казанки, а представители науки предложат пути решения этих проблем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Население почувствует экологический эффект к 2024 году»

В ближайший год экологи и общественники определят источники загрязнения реки Казанки, а представители науки предложат пути решения этих проблем. Экологический результат уже через три года должны почувствовать около 2 млн горожан. В дальнейшем проект будет реализован на других водных объектах Татарстана и России.

«Министерством экологии РТ совместно с территориальным отделением Русского географического общества в РТ запущен пилотный проект по изучению диффузного и организованного стоков, источников загрязнения на Казанке. Река выбрана в качестве пилотного водного объекта. В рамках данного проекта планируется изучить каждый источник загрязнения, оценить его вклад в общее загрязнение, а также ранжировать методы, направленные на сохранение водных объектов и ликвидацию источников загрязнения», – сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

Социально-экологический проект разработан Русским географическим обществом в РТ и ведущими институтами Академии наук РФ. Его актуальность подтверждена народным голосованием на сайте Госуслуг, где он занял первое место. Проект одобрило Минприроды РФ, а недавно разработка была представлена в Москве на площадке технопарка «Сколково». Проект курирует вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Реализация задумки в Казани пройдет в два этапа.

«Данный проект является уникальным и пилотным для Российской Федерации. На сегодняшний день такой комплексной оценки всех предлагаемых мероприятий научным сообществом еще не проводилось. Проект долгосрочный, запланирован как минимум на три года. Первый этап пройдет в течение 2022 года. С 2023 года начнется реализация научных исследований. Мы хотим уже к 2024 году заметить и зафиксировать улучшение качества природной воды. Население тоже это все почувствует», – отметил Шигапов.

Айрат Шигапов: «Мы хотим уже к 2024 году заметить и зафиксировать улучшение качества природной воды. Население тоже это все почувствует» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В водоохранной зоне разыщут СТО и заправки

Первый этап будет реализован представителями Русским географического общества в РТ. В этом году сотрудники организации исследуют берега Казанки и определят все источники ее загрязнения. Источники загрязнения активисты будут искать группами по 4-6 человек. Такие группы будут разделены пополам, чтобы одновременно обследовать обе стороны реки. Ведь в процессе работы не исключены разные трудности. К примеру, из-за растительности участники экспедиции на одном берегу могут не заметить трубу, которую будет видно с противоположной стороны.

«Наша миссия – исследователей. Мы фактически сейчас являемся руками и ногами, и наша задача – увидеть точки, которые требуют внимания, дойти до них, сфотографировать, отметить на карте и передать эти данные в министерство. На данный момент мы занимаемся камеральной работой и со спутниковых карт собираем предварительную информацию о том, где и какая распашка, какие поля заходят в прибрежную защитную полосу, где в эту зону попадает станция техобслуживания машин или автозаправка», – сообщил замруководителя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков.

Потенциальными источниками загрязнения могут быть почвы, подверженные эрозии, вспашки сельхозполей, а также отходы животноводства, находящиеся в границах реки. По каждому выявленному источнику загрязнения в дальнейшем будут проведены отдельные исследования.

«Казанка – пилотный проект. Когда мы отработаем на Казанке, проект будет распространен на Свиягу, Мешу и другие реки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В ходе проекта будет оцениваться вклад в загрязнение реки очистных предприятий, а также предприятий ЖКХ, ливневых стоков, поступающих с населенных мест. То есть все точки, которые могут повилять, на качество водного объекта. В результате будет проведена оценка первоочередных мер, с чего нужно начать бороться. Результаты первого этапа планируем получить к осени 2022 года», – добавил Айрат Шигапов.

Представители РГО в проекте по глобальному изучению вод Казанки участвуют впервые. Однако в 2018 году они проводили мероприятия, связанные с мониторингом озер Татарстана. Также общественники участвовали в проекте по изучению влияния затонувших объектов на Волге в 2016-2017 годах.

«Актуальность проведения такого исследования очень большая. Казанка – пилотный проект. Когда мы отработаем на Казанке, проект будет распространен на Свиягу, Мешу и другие реки. Это некая модель, которая приведет к улучшению экосостояния города, Казанки и Волги», – сказал Андрей Агарков.

На сегодняшний день на Казанке определены 15 точек мониторинга, в дальнейшем они будут корректироваться, их число возрастет. Согласно сведениям Гидромета РТ, на территории республики 30 марта начнется половодье. В этот период на Казанке начнутся ежедневные отборы проб.

Андрей Агарков: «Наша миссия – исследователей. Мы фактически сейчас являемся руками и ногами, и наша задача – увидеть точки, которые требуют внимания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сине-зеленых водорослей и заморов рыбы будет меньше

На втором этапе к работе подключатся ведущие институты и научные организации, в том числе Российская академия наук, Институт недропользования и экологии Академии наук РТ, КФУ. Планируется участие ученых Института проблем экологии и эволюции имени Северцова.

«Данными институтами в свое время проводилось большое количество мероприятий, направленных на ликвидацию источников загрязнения. Однако на сегодняшний день никто не оценивал эффективность того или иного мероприятия. Сейчас мы хотим на практике оценить эти мероприятия. К примеру, диффузный сток сельхозполей. Есть ряд превентивных мероприятий – лесопосадка, буртование, посадка кустарников. При этом эффективность мероприятий в сравнении друг с другом не проводилась», – пояснил Айрат Шигапов.

Спикер Минэкологии РТ также отметил, что проект поможет решить целый комплекс экологических проблем. К примеру, заморы рыбы, которые на Казанке отмечаются в застойных водах. Их причиной является активное развитие сине-зеленых водорослей. Эти водоросли разрастаются из-за повышенного содержания органических веществ, которые попадают в реку в результате диффузных стоков, с которыми представители науки будут бороться. Для снижения уровня негативного воздействия диффузных стоков и эрозии почв планируются мероприятия по берегоукреплению или лесонасаждению в водоохранных зонах. В ходе исследований также будут выявлены нарушители.

«Также будет проведена оценка тех источников загрязнения, которые сегодня работают с нарушением законодательства. Это складирование отходов животноводства в водоохранной зоне, распашка сельхозземель. Будут изучаться взвешенные вещества, которые приводят к заилению и обмелению водных объектов, а также химическое загрязнение», – сообщил Шигапов.

Проект поможет решить целый комплекс экологических проблем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одна актуальная проблема – ливневые стоки. На сегодняшний день городом ведутся проектные работы для соединения ливневых стоков с бытовыми коллекторами. Это нужно, чтобы все ливневые стоки максимально направлялись на очистные Казани и поступали в водный объект после очистки.

Во время беседы с журналистами спикер Минэкологии РТ назвал крупные предприятия, которые оказывают влияние на качество воды в Казанке. В их числе КОМЗ, КАПО, КМПО и МУП «Водоканал», сбрасывающие сточные воды. Надзор за этими стоками осуществляют Минэкологии РТ и федеральные службы в сфере природопользования. Для каждого источника загрязнения установлены нормативы допустимого сброса по объему и качеству воды. Кроме того, проводятся проверки на соответствие стоков нормативам. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность с учетом нанесенного экологии ущерба. В ходе реализации экопроекта на Казанке будут вынесены рекомендации по реконструкции и модернизации очистных сооружений.

Источником финансирования может стать проект «Оздоровление Волги»

Конечной целью проекта станет разработка комплексного перечня мероприятий, направленных на оздоровление Казанки. Выработка плана управленческих решений позволит в будущем очистить водный объект. Однако окончательная цена вопроса еще не известна.

На сегодняшний день на Казанке определены 15 точек мониторинга, в дальнейшем они будут корректироваться, их число возрастет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда будет определена сметная стоимость, определятся и источники финансирования. В качестве одного из потенциальных источников финансирования рассматривается федеральный проект «Оздоровление Волги». Также это могут быть субвенции, направляемые в республику через Росводресурсы. При этом будут подключаться региональные программы. К примеру, госпрограмма по охране окружающей среды, программы Минстроя РТ, направленные на реконструкцию очистных сооружений, Минлесхоза и Минсельхозпрода РТ», – подчеркнул Шигапов.

Проект по снижению поступления загрязняющих веществ в Казанку – это продолжение большой научной работы, проведенной на основе федерального проекта «Оздоровление Волги». Предполагается, что данный пилотный проект станет базой для проведения аналогичных мероприятий на реках по всей стране.