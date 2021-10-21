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Ру Тат
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21 октября 2021  07:13
Наталья Рыбакова

В ходе «лесной переписи» в Татарстане насчитали 96 лисиц

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На сегодняшний день в лесах Татарстана обитают 96 степных лисиц, или корсаков (Vulpes corsac). Об этом со ссылкой на итоги маршрутного учета сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Степная лисица «похожа на обыкновенную лисицу, но по размерам ощутимо меньше». Вес зверька составляет 4–6 килограммов, окрас рыжевато-серый или серый с красноватым оттенком. Мех у него густой, с плотным подшерстком, отметили в ведомстве.

«Живет корсак в норах. В качестве жилья использует норы сурков, сусликов, больших песчанок, барсуков и [обыкновенных] лисиц. Самостоятельно норы роет редко», — рассказали в комитете.

 

Фото: © пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Раньше степные лисицы обитали только в южных районах Татарстана: Бавлинском, Бугульминском и Нурлатском. Однако сейчас корсак начал более широко осваивать территорию республики, и его можно встретить в Альметьевском, Лениногорском, Ютазинском, Азнакаевском, Тукаевском, Муслюмовском и Сармановском районах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане участники «лесной переписи» обнаружили следы 89 рысей.

#госкомитет рт по биоресурсам #лисица #перепись животных
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