Участники «лесной переписи» в Татарстане насчитали следы 89 рысей

По итогам маршрутного учета в лесах Татарстана обитает 89 рысей, их численность стабильна. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Рысь — единственный представитель семейства кошачьих в республике. Встреча с ней в лесу — огромная редкость, поскольку это очень скрытный и осторожный зверь. Благодаря мощным когтям рысь может легко лазать по деревьям, а длинные и широкие лапы позволяют ей перемещаться даже по глубокому снегу», - сказано в сообщении.

Местами обитания этих крупных кошек являются сплошные лесные массивы, однако при недостатке кормов рысь совершает переходы в несколько десятков километров. Их можно встретить в юго-восточных районах республики: Альметьевском, Лениногорском, Бавлинском, Заинском, Азнакаевском, Бугульминском, Зеленодольском, Высокогорском, Мамадышском, Кукморском, Сабинском, Рыбно-Слободском, Мензелинском, Тукаевском и Муслюмовском районах.