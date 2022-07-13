В ходе исследования Казанки 15 очистных сооружений взяты на контроль

В ходе экологического исследования Казанки все очистные сооружения на реке и ее притоках взяты на особый контроль. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ — главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На Казанке есть не только бытовые, но и промышленные очистные сооружения. Авиационный завод сбрасывает в Казанку, «Татспиртпром», молочные комбинаты сбрасывают в притоки. В рамках данного проекта качество сбросов очистных сооружений взято на контроль. При этом берется на контроль не только качество самой воды, но и степень влияния стоков. Берется так называемый контрольный створ — 500 метров выше по течению и 500 метров ниже, чтобы понять уровень воздействия», — пояснил первый замглавы Минэкологии РТ.

Шигапов отметил, что в целом по республике насчитывается 174 очистных сооружения, в том числе на Казанке и ее притоках — 15. Если выявляются факторы загрязнения, то инспекторы выписывают штрафы, предъявляют ущерб нарушителям. Еще один метод воздействия — понуждение к реконструкции очистных сооружений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе облета Казанки экологи обнаружили полтысячи источников негативного воздействия.