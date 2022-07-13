В ходе облета Казанки экологи обнаружили полтысячи источников негативного воздействия

Около 500 источников негативного воздействия на Казанку обнаружили экологи в ходе вертолетного облета реки. Об этом сообщил сегодня начальник отдела охраны водных объектов Министерства экологии и природных ресурсов РТ Вячеслав Долгов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Пешком обследовать все участки сложно, поэтому Минэкологии РТ организовало вертолетный облет. Во время данного облета было выявлено около 500 фактов негативного воздействия на реку. Это размещение сельскохозяйственных предприятий в прибрежной защитной полосе, распашка земель, ограничение свободного доступа к воде, сброс сточных вод и прочее. Были выявлены завалы деревьев, где скопились отходы, а также разрушения берегов», — проинформировал он.

Все нарушения занесены на карту. Данные по свалкам и сельхозраспашкам переданы для устранения в исполкомы муниципалитетов и инспекторам Минэкологии РТ. В конце года планируется повторный вертолетный облет Казанки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайший год экологи и общественники определят источники загрязнения реки Казанки, а представители науки предложат пути решения этих проблем. Экологический результат уже через три года должны почувствовать около 2 млн горожан. В дальнейшем проект «Улучшение экологического состояния рек и водоемов» будет реализован на других водных объектах Татарстана и России.