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В ходе акции «Лапа дружбы» жители Казани помогли найти дом шести питомцам
Во время третьей в этом году благотворительной акции «Лапа дружбы», которая прошла в воскресенье, 21 июля, в парке у ДК имени Саид-Галиева, жители столицы Татарстана приютили шесть собак. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Кроме того, горожане собрали 140 килограммов корма, игрушки, ветошь, пеленки и амуницию для питомцев из городских приютов и частных передержек, отмечается в группе движения «Лапа» в социальной сети «ВКонтакте».
Следующая акция должна состояться 14 августа. Она будет организована в парке «Крылья Советов».
При этом с начала мая в Казани бесплатно стерилизовали 304 собак. Сто двадцать восемь из них прошли эту процедуру в государственных ветеринарных клиниках, пояснили в пресс-службе «Зооцентра».
Параллельно домашние питомцы проходят чипирование — в холку шприцем вживляется электронный чип. Это устройство облегчает поиск потерявшихся животных.
Акция продлится до конца текущего года. За это время специалисты планируют стерилизовать примерно 3 тыс. хозяйских собак. Соответствующей процедуре подлежат животные старше шести месяцев.
С момента старта проекта «Казань — город без брошенных животных» в столице РТ почти на треть уменьшилось число инцидентов с бездомными собаками и количество обращений жителей из-за агрессивных животных, заметили в мэрии.
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