Казанцы смогут взять собаку из приюта на акции «Лапа дружбы»

21 июля в Казани состоится третья в этом году благотворительная акция «Лапа дружбы». Познакомиться с питомцами местных собачьих приютов и пожертвовать для них амуницию, корм и игрушки можно будет в парке у ДК им.Саид-Галиева в Дербышках, сообщает Дирекция парков и скверов.

Участники смогут забрать понравившегося питомца, а также пройти консультации с ветеринарами и кинологами. Также им расскажут о том, как жить с собакой в современном городе, проведут мастер-класс. Все желающие смогут пожертвовать корм, пеленки, миски, наполнители, которые передадут городским приютам, и принять участие в благотворительной ярмарке.

В дирекции отметили, что те, кто желает забрать собаку из приюта, должны иметь при себе паспорт. С ними заключат договор о передаче животного.

Мероприятие начнется в 12.00 и продлится до 16.00.