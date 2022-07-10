Над Херсоном четырежды сработали российские системы ПВО

Сегодня в небе над занятым Вооруженными силами РФ украинским городом Херсоном четырежды сработали российские системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В небе над городом прогремели четыре взрыва, видны следы срабатывания систем ПВО. При этом официальным подтверждением этого факта агентство пока не располагает.

Кроме того, по словам корреспондента, на улице Перекопская в центре Херсона виден дым.

Страны Запада передали Украине некоторое количество американских реактивных систем залпового огня M270 MLRS (на гусеничном шасси) и M142 HIMARS (на колесном). Они способны запускать обычные ракеты на расстояние до 80 километров. Соединенные Штаты планировали передавать украинской стороне данные для наведения ударов этих РСЗО.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции только на основе сведений из официальных российских источников. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.