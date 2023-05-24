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Руc Тат
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Общество 24 мая 2023 20:42

В Херсонской области вводится регулирование цен на социально значимые товары

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В контролируемой российскими войсками части Херсонской области на период военного положения вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Об этом сообщил врио главы региона, присоединенной к РФ после плебисцита прошлой осенью, Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Региональный Департамент промышленности и торговли разработает перечни продовольственных и непродовольственных товаров, на которые устанавливаются предельно допустимые цены, а также определит сами цены», — пояснил врио губернатора.

Контролировать соблюдение предельно допустимых розничных цен будут органы управления муниципальных образований Херсонщины.

Из указа врио главы области следует, что при первом нарушении продавцу будет выноситься предупреждение. При повторном ему будет грозить штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей для физических и должностных лиц и от 40 до 100 тыс. рублей либо приостановление деятельности торгового субъекта — для юридических лиц.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Сальдо назвал ложью сообщения об эвакуации из Скадовска и Железного Порта.

#спецоперация на Украине #Херсонская область
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