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Сальдо назвал ложью сообщения об эвакуации из Скадовска и Железного Порта
Появившиеся в Сети сообщения об эвакуации жителей города Скадовска и села Железный Порт не соответствуют действительности. Об этом заявил врио главы Херсонской области, присоединенной к РФ после плебисцита прошлой осенью, Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Получаю от граждан многочисленные сообщения, что в интернете распространяется информация о якобы эвакуации жителей Скадовска и Железного Порта. Официально сообщаю, что никакой эвакуации в Скадовске и Железном Порту не происходит», — написал чиновник.
При этом Сальдо назвал сообщения об эвакуации «провокациями неумелых пропагандистов» украинской стороны и призвал «доверять только официальным источникам информации».
Город Скадовск и село Железный Порт расположены на берегу Черного моря. Линия соприкосновения проходит к западу от них.
В начале мая российские власти Запорожской области анонсировали частичную эвакуацию из 18 прифронтовых населенных пунктов, в том числе и из Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.
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