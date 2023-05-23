Сальдо назвал ложью сообщения об эвакуации из Скадовска и Железного Порта

Появившиеся в Сети сообщения об эвакуации жителей города Скадовска и села Железный Порт не соответствуют действительности. Об этом заявил врио главы Херсонской области, присоединенной к РФ после плебисцита прошлой осенью, Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Получаю от граждан многочисленные сообщения, что в интернете распространяется информация о якобы эвакуации жителей Скадовска и Железного Порта. Официально сообщаю, что никакой эвакуации в Скадовске и Железном Порту не происходит», — написал чиновник.

При этом Сальдо назвал сообщения об эвакуации «провокациями неумелых пропагандистов» украинской стороны и призвал «доверять только официальным источникам информации».

Город Скадовск и село Железный Порт расположены на берегу Черного моря. Линия соприкосновения проходит к западу от них.

В начале мая российские власти Запорожской области анонсировали частичную эвакуацию из 18 прифронтовых населенных пунктов, в том числе и из Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.