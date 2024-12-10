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В «Хазинэ» откроется выставка каллиграфии четырех турецких художниц
В Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана, 13 декабря откроется выставка турецкой каллиграфии. Свои работы под общим названием «Искусство вне времени» презентуют четыре художницы: Ариадна Озмерич, Айше Ялчын, Мюэййет Адаш и Шюкран Садоглу.
«Выставка сменит мемориальный проект о семье Рерихов, заняв два зала в дальней анфиладе первого этажа. Гостьи из Турции привезли в Казань более сотни своих творений. Какие-то из экспонатов будут достаточно масштабными — например, произведения в традиционной технике турецкой каллиграфии хюсн-и хат (Hüsn-ü Hat) Айше Ялчын. Их габариты приближаются к полуметру и метру. А работы Ариадны Озмерич, изготовленные на основе керамики, гораздо меньше — по длине и высоте с альбомный лист или чуть больше», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО.
Ариадна Озмерич, Айше Ялчын, Мюэййет Адаш и Шюкран Садоглу познакомились и начали вместе работать, участвовать в выставках несколько лет назад в Университете фонда Султана Мехмета Фатиха. Художницы работают по множеству направлений: в чини (керамика), тезхип (золочение), эбру (рисование на воде), искусстве книжного переплета и так далее.
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