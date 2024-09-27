Азиатские маски, одежда лам: «Хазинэ» открыла выставку про экспедицию Рериха

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Устрашающие, диковинные для глаз жителей России маски, археологические находки, фигурки будд и одеяние Николая Рериха, сшитое специально для него в 1924 году в монастыре XIII века на территории Китая из шелка, который использовался прежде только для одежд тибетских лам. Эти и около 400 других экспонатов казанцы и гости города смогут увидеть в галерее «Хазинэ», где открылась выставка «Путешествие в пространстве и времени. Центрально-Азиатская экспедиция Николая Рериха».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Экспозиция посвящена 100-летию самой знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции, 150-летию со дня рождения Николая Рериха, 145-летию с даты рождения его супруги Елены Ивановны Рерих и 120-летию со дня рождения их старшего сына, ученого-востоковеда Юрия.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

«Жизнь и творчество Николая Константиновича можно разделить условно на три периода. Подготовка к Центрально-Азиатской экспедиции (почти 50 лет), сама Центрально-Азиатская экспедиция (4 года), остальное время — использование достижений экспедиции в творчестве всех Рерихов. Центрально-Азиатская экспедиция прошла по [нынешним] странам БРИКС — началась в Индии, потом Гималаи, Китай, Монголия, Сибирь, Россия. Сегодня, в день открытия выставки, в Индии, в Дели, в Русском доме, проходит презентация книги стихов Николая Рериха в переводе на хинди и на английский язык. Так в пространстве БРИКС Россия на территории Республики Татарстан и Индия протягивают руки [дружбы] именно наследием Рериха», — заявил первый вице-президент Международного центра-музея имени Рериха Александр Стеценко.

Александр Стеценко Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Международный центр Рерихов привез выставку в Казань из Москвы, где он базируется. Проект в большей степени мемориальный, чем художественный, так что преобладают среди экспонатов личные вещи семьи Рерихов (самого художника, а также жены и старшего сына). Часть предметов выставляется впервые. Одни из самых занятных, пожалуй, — музейные реплики документов на выезд за границу и разрешения путешествовать по определённым территориям на время экспедиции. Это своего рода загранпаспорта столетней давности — кстати, уже с фотографиями.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Центрально-Азиатская экспедиция Николая Рериха длилась с 1924 по 1928 год и охватила 25 тыс. километров. Ее результатом стал, в том числе, знаменитый пакт Рериха, который направлен на сохранение международного культурного наследия и персонала, работающего в культуре ,как в мирное, так и в военное время.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Картин на выставке всего шесть — в основном они были созданы Николаем Рерихом в Центрально-Азиатской экспедиции. Из фондов Музея ИЗО Татарстана, чьим подразделением является галерея «Хазинэ», две картины — «Варяжское море» (1909) и «Мехески — лунный народ». Еще две из представленных картин посвящены жене и старшему сыну Николая Рериха. Это работы «Выше, чем вершины» 1924 года и «Гессер-хан», написанная уже после экспедиции, в 1941 году.

Всего на маршруте Николай Рерих написал около 500 картин плюс определенное количество этюдов. Полное художественное наследие Рериха насчитывает не менее 6 тыс. работ.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

«Я всегда поражаюсь энергетическому импульсу в каждой из его работ», — подчеркнула директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Увидеть выставку о Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов в галерее «Хазинэ» можно до 24 ноября.