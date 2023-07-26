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В Харьковской области произошли взрывы на промышленных объектах
Промышленные предприятия повреждены в Харьковской области, произошло возгорание, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.
«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар. Пока информации о пострадавших нет», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что батальон «Запад-Ахмат» уничтожил склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ в Одноробовке Харьковской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что также не исключены потери среди личного состава укронатовских формирований, находившихся в момент удара на территории склада.
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