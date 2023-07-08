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Кадыров: Батальон «Запад-Ахмат» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Батальон «Запад-Ахмат» уничтожил склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ в Одноробовке Харьковской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Также не исключены потери среди личного состава укронатовских формирований, находившихся в момент удара на территории склада. Тем не менее украинская пропаганда утверждает, что потерь среди солдат нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Кадыров добавил, что чеченские бойцы держат под контролем приграничную зону и борются с диверсантами, которые пытаются подобраться к нашим позициям. Однако их попытки, по его словам, не увенчиваются успехом.
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