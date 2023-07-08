Кадыров: Батальон «Запад-Ахмат» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Батальон «Запад-Ахмат» уничтожил склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ в Одноробовке Харьковской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Также не исключены потери среди личного состава укронатовских формирований, находившихся в момент удара на территории склада. Тем не менее украинская пропаганда утверждает, что потерь среди солдат нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров добавил, что чеченские бойцы держат под контролем приграничную зону и борются с диверсантами, которые пытаются подобраться к нашим позициям. Однако их попытки, по его словам, не увенчиваются успехом.