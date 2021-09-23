В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-26

В Хабаровском крае найдены обломки пропавшего накануне самолета Ан-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски», — пояснил собеседник агентства.

Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» подтвердила обнаружение места гибели воздушного судна.

По данным дирекции, место крушения находится в Большехехцирском заповеднике, «у подножия горы в районе [поселка] Корфовского в 3 километрах от дороги».

Самолет удалось обнаружить при облете с вертолета МЧС, на борту находились сотрудники дирекции заповедников. Сейчас на место авиакатастрофы выехала наземная поисково-спасательная группа, рассказали в Восточном управлении Следственного комитета РФ на транспорте.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», вчера, 22 сентября, в Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26 с шестью людьми на борту. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска.

Воздушное судно, принадлежащее ЗАО «Летные проверки и системы», проверяло работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. Оно находилось в эксплуатации с 1979 года. Как объяснил источник в авиационных службах, самолет выработал 105% назначенного ресурса, который равняется 40 годам.