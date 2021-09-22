news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 сентября 2021  13:37

Самолет Ан-26 с шестью людьми на борту пропал с радаров в Хабаровском крае

news_top_970_100

В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26 с шестью людьми на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

«В Хабаровском крае во время выполнения полета пропал с радаров самолет Ан-26. На его борту было шесть человек», — пояснил собеседник агентства, добавив, что связь с экипажем отсутствует. 

По словам источника, самолет выполнял технический полет по проверке средств связи. Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».

Другой источник в Правительстве региона рассказал, что вертолет, отправленный на поиски, не смог обнаружить Ан-26 из-за плохой видимости. 

МЧС подтвердило пропажу воздушного судна. В ведомстве уточнили, что в 11.45 по московскому времени в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 километрах от аэропорта с радаров пропал самолет Ан-26. 

#хабаровский край #пропал самолет
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100