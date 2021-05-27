В выходные циклон принесет в Татарстан потепление до +32 градусов

В предстоящие выходные на смену северному антициклону в Татарстан придет циклон. Он принесет с собой повышение температурного фона, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

«Под влиянием циклона и атмосферных фронтов с волнами» на территории республики пройдут кратковременные дожди с грозами. Локально возможны усиления ветра при грозах до 15–20 м/с, а также град.

Как отмечают синоптики, в ночь на субботу температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла, а днем 29 мая воздух прогреется до +23, +28 градусов, причем на востоке региона — и до +32. В воскресенье, 30-го числа, температура воздуха будет равняться 12–17 градусам тепла в ночные часы и 21–26 градусам — в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, неустойчивая погода, местами с дождями и грозами, сохранится в Татарстане и в ночь с воскресенья на понедельник. Однако уже утром и днем 31 мая республика окажется под влиянием «гребня очередного северо-западного антициклона».

В результате в светлое время суток осадки маловероятны. К утру воздух остынет до 6–11 градусов выше нуля. Днем температура поднимется до +18, +23 градусов.