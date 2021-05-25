Северный антициклон принесет в Татарстан похолодание

Завтра, 26 мая, на всей территории Татарстана под влиянием северного антициклона установится сухая и достаточно прохладная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. В ночь на среду местами по региону еще будут идти небольшие кратковременные дожди, а днем осадки уже маловероятны. Прогнозируется умеренный северный и северо-западный ветер.

В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от 6 до 11 градусов выше нуля (в том числе на территории Казани в низких местах — от 6 до 8 градусов тепла). В дневные часы воздух прогреется до +19, +24 градусов, причем теплее всего будет на юге республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до конца этой недели в регионе сохранится нежаркая погода.