В выставку Андрея Прокопьева войдет картина «Астры», созданная мастером за день до смерти

В филиале Музея ИЗО РТ, Национальной художественной галерее «Хазинэ», 17 марта откроется выставка «Музыка цвета» – посвящение к 100-летию со дня рождения казанского художника-пейзажиста, наследника традиций Фешина Андрея Прокопьева.

Галерея представит 80 картин из собраний самого Музея ИЗО РТ, а также произведения, предоставленные частным коллекционером Ильдаром Галеевым и семьей художника.

Андрей Прокопьев «Весна на набережной» Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Ильдар Галеев – коллекционер из Москвы, который имеет свою галерею. У него много хороших работ разных художников, и вот в том числе Андрея Прокопьева. 13 произведений предстоящей выставки – из коллекции Галеева, 23 из семьи. Будет на выставке и картина, написанная 26 августа: отец ее написал, потом поехал с мамой на дачу, когда его не стало, 27 августа, еще краска масляная была кое-где сырая. Картина эта называется “Астры”», – рассказала «Татар-информу» дочь художника, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Музея ИЗО РТ Вера Прокопьева.

Картины Андрея Прокопьева, как выяснили спустя годы потомки художника, с успехом расходились по всей стране: по Госкаталогу удалось найти его произведения в фондах музеев Мурманска, Томска, Омска. Есть его работы в Альметьевске, Центре «Эрмитаж-Казань», Национальном музее РТ, у частных коллекционеров, в том числе в собрании профессора Вульфсона, а также заграницей. Все потому, что Андрей Прокопьев был одним из выдающихся мастеров пейзажной живописи второй половины XX века, работая в направлении лирического пейзажа Татарстана и России.

Андрей Прокопьев «На Волге после дождя» Фото предоставлено ГМИИ РТ

Заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников РСФСР своеобразно видел природу и обладал уникальной манерой письма, подмечая неброскую красоту и «несказанную поэзию» природы средней полосы России. Искусствоведы видят в его творчестве продолжение традиций русского реалистического пейзажа рубежа XIX – XX веков, сравнивая произведения Прокопьева с картинами Саврасова, Левитана, Коровина и проводя параллели с манерой Николая Фешина, использовавшего серебристо-бело-серый колорит.

Выставка будет работать до 17 апреля. Участниками вернисажа станут как дочь художника Вера Прокопьева, так и внук Андрей, названный в честь деда. Никто из потомков живописца, впрочем, художественного ремесла не унаследовал.

В марте, напомним, художественная галерея «Хазинэ» отменила плату за посещение всех своих выставок – в поддержку позитивного созидательного духа.