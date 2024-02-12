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Общество 12 февраля 2024 05:47

В Высокой Горе появится детская школа искусств за 244 млн рублей

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В Высокогорском районе построят детскую школу искусств за более чем 244 млн рублей. Новое образовательное учреждение будет находиться на ул.Стадионной в Высокой Горе. Информация размещена на сайте госзакупок.

Возвести объект планируют на средства бюджета Татарстана. Площадь двухэтажного здания составит 1585 квадратных метров. На первом этаже разместятся концертный зал на 84 места с эстрадой, артистическая, кладовая для декораций, зал для занятий танцами, класс для хора и другие. На втором предусмотрены еще один зал для занятий танцами, для занятий ритмикой, кабинет истории искусств, класс для занятия ансамблей и еще несколько помещений.

Ожидается, что объект будет сдан и подключен к инженерным сетям не позднее 1 декабря 2024 года.

Заказчик работ — Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новая детская школа искусств откроется в Рыбной Слободе.

#школа искусств
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