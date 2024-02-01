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В Рыбной Слободе почти за 240 млн рублей построят детскую школу искусств
На строительство здания детской школы искусств планируется в Рыбной Слободе направить свыше 239,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что трехэтажное здание прямоугольной формы (без подвала) общей площадью 2633,98 кв. метра будет рассчитано на размещение 220 учащихся.
В новом здании появятся, в частности, танцевальный зал, кабинет национальных культур, мастерские деревообработки, гончарная, швейная и реставрационная, классы шахмат, робототехники, компьютерный, для занятий по туризму, эколого-биологического направления с лабораторией, автоавиамоделирования и ракетостроения, Российского движения детей и молодежи, а также музей краеведения.
Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. Необходимые для строительства средства поступят из регионального бюджета.
Заявки принимаются до 8 февраля, подрядчика определят 12 февраля. От исполнителя потребуется сразу же приступить к работам и завершить их к 15 января будущего, 2025 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кукморе более чем за полмиллиарда возведут здание для начальных классов средней школы.
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