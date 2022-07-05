В Высокой Горе медалью «За любовь и верность» наградили пару, прожившую полвека вместе

Жители Высокой Горы Виль и Венера Миндубаевы награждены медалью «За любовь и верность». Супруги живут вместе уже 50 лет, но до сих пор смотрят друг на друга с любовью и держатся за руки, сообщают «Высокогорские вести».

Награждение приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Ожидается, что к празднику, который отмечается 8 июля, награды получат еще 70 семей из районов республики.

Фото: «Высокогорские вести»

«Семью Миндубаевых я считаю образцовой семьей. Их ценность заключается в том, что она очень сплоченная. Они с любовью до сих пор смотрят друг на друга, держатся за руки. И эта непосредственность, живость их общения является залогом семейного счастья», — отметила и начальник управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина. Вместе с руководителем исполкома Высокогорского района Равилем Хисамутиновым она поздравила образцовую семью с приближающимся праздником и вручила им награду.

Напомним, что с этого года по указу Президента России Владимира Путина День семьи, любви и верности стал официальным праздником.