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Общество
5 июля 2022  17:58

В Высокой Горе медалью «За любовь и верность» наградили пару, прожившую полвека вместе

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Жители Высокой Горы Виль и Венера Миндубаевы награждены медалью «За любовь и верность». Супруги живут вместе уже 50 лет, но до сих пор смотрят друг на друга с любовью и держатся за руки, сообщают «Высокогорские вести».

Награждение приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Ожидается, что к празднику, который отмечается 8 июля, награды получат еще 70 семей из районов республики.

 

Фото: «Высокогорские вести»

«Семью Миндубаевых я считаю образцовой семьей. Их ценность заключается в том, что она очень сплоченная. Они с любовью до сих пор смотрят друг на друга, держатся за руки. И эта непосредственность, живость их общения является залогом семейного счастья», — отметила и начальник управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина. Вместе с руководителем исполкома Высокогорского района Равилем Хисамутиновым она поздравила образцовую семью с приближающимся праздником и вручила им награду.

Напомним, что с этого года по указу Президента России Владимира Путина День семьи, любви и верности стал официальным праздником.

#день семьи любви и верности #Высокогорский район #награждение
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