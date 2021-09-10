В Высокогорском районе РТ началось строительство соципотечного дома

В поселке железнодорожной станции Высокая Гора началось строительство 12-квартирного дома. Дом будет расположен по адресу: ул. Гагарина, 13. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Кирпичный трехэтажный дом оборудуют индивидуальным отоплением. Новостройка будет одноподъездной.

В ней расположатся шесть однокомнатных и по три двух- и трехкомнатных квартир. Все квартиры будут оснащены сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

На сегодняшний день техническая готовность дома составляет 2,8 %. Ведутся фундаментные работы. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Менделеевске состоится заселение дома на 60 семей.