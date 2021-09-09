В Менделевском районе РТ 60 новоселов получат ключи от квартир

10 сентября в Менделеевске состоится заселение 60-квартирного жилого дома №16 по ул. Тукая. Квартиры с индивидуальным отоплением будут переданы участникам жилищных программ Государственного жилищного фонда.

«В новостройке будут проживать работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи, дети-сироты и врач-грантополучатель», — уточняется в пресс-релизе Госжилфонда при Президенте РТ.

Здание состоит из двух подъездов и пяти этажей. В доме расположены 20 однокомнатных, 21 двухкомнатная и 19 трехкомнатных квартир. Их общая площадь составляет 3,2 тыс. квадратных метров.

Во всех квартирах установлена сантехника, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета воды, газа, электроэнергии, а также двухконтурные котлы индивидуального отопления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне четверо детей-сирот справили новоселье в Дрожжановском районе РТ.