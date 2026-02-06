news_header_top
СВО 6 февраля 2026 12:35

В Высокогорском районе проходит диспансеризация ветеранов СВО

Сегодня в Высокогорской центральной районной больнице состоялся очередной день диспансеризации ветеранов специальной военной операции. Медицинское обследование проводится в плановом порядке и организовано совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» на Высокой Горе.

Осмотр начинается с посещения врача-терапевта. Специалист проводит анкетирование, измеряет рост и вес, артериальное давление, снимает электрокардиограмму. В отдельном кабинете у пациентов берут кровь для лабораторных исследований.

После первичного приема ветераны направляются к узким специалистам – отоларингологу, неврологу, травматологу, хирургу, стоматологу и психологу. Обследование проходит без очередей: для участников СВО в медицинском учреждении действует «зеленый коридор».

Диспансеризация ветеранов проводится один раз в год. Поскольку сегодня пройти всех врачей смогли не все пациенты, запланирован дополнительный день обследования.

Всего в списке – 83 ветерана. Сегодня медицинский осмотр прошли 15 человек.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

#СВО
