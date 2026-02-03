В Тукаевском районе ветераны СВО проходят обследование по упрощенной схеме

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Тукаевской центральной районной больнице для участников специальной военной операции действует упрощенный порядок прохождения диспансеризации – так называемый «зеленый коридор», который позволяет пройти обследования без очередей и предварительной записи.

Как отмечают врачи, диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии, что повышает эффективность лечения и дает возможность своевременно начать реабилитацию. Для ветеранов СВО обследование особенно важно из-за полученных ранений и последствий боевых действий.

Ветеран СВО Эдуард проходит диспансеризацию ежегодно. Такое решение он принял после тяжелого ранения, полученного 31 августа 2023 года в результате удара «Хаймарсами».

«Я был тяжело ранен. Очень большое, обширное количество осколочных ранений, которые могут в любой момент себя проявить, поэтому необходимо один раз в год диспансеризацию проходить, медосмотр проходить и проходить реабилитацию», – рассказал он.

Другой ветеран, Александр, признался, что раньше не придавал значения регулярным медосмотрам. После возвращения из зоны СВО, где он находился с 2022 года и получил ранение во время минометного обстрела, отношение изменилось.

«Возраст подошел, и надо проверить свое здоровье. Позвонили из фонда, предложили пройти. Процедура вся бесплатная, поэтому пришел проверить себя», – отметил он.

Пациент Тукаевской ЦРБ Дмитрий, в прошлом госавтоинспектор, сообщил, что ранее проходил диспансеризацию в силу профессии. В 2023 году он находился в командировках в новых регионах России.

«Обстановка была напряженная, прилеты были. В принципе, все живые, здоровые вернулись», – сказал он.

В рамках первого этапа диспансеризации проводится опрос и анкетирование, затем – лабораторные и инструментальные исследования.

«В зависимости от года рождения это общий анализ крови, анализы на глюкозу и холестерин, кал на скрытую кровь, у мужчин – анализ на ПСА, также проводится ЭКГ», – пояснила фельдшер Тукаевской ЦРБ Дарья Ахметгареева. Кроме того, измеряются артериальное и внутриглазное давление, проводится флюорография.

Для участников СВО программа расширена.

«Проводится осмотр отоларингологом, травматологом-ортопедом, в обязательном порядке – медицинским психологом. Все обследования проходят в один день, в день обращения», – сообщила заместитель главного врача по поликлинике Тукаевской ЦРБ Зульфия Давлетова.

По итогам диспансеризации при наличии показаний ветеранов СВО могут госпитализировать в Тукаевскую центральную районную больницу по различным профилям либо направить в госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах. В ЦРБ также доступно стационарное лечение по направлениям неврологии, терапии и другим профилям.

