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СВО 13 июня 2024 10:56

В высокогорском лагере «Чайка» юных патриотов обучат управлению БПЛА

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В высокогорском лагере «Чайка» юных патриотов обучат управлению БПЛА
Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Лагерь «Чайка» в Высокогорском районе Татарстана второй год подряд принимает смену «Время героев». Это часть программы татарстанского центра «Воин» по обучению школьников начальной военной подготовке. Цель программы — развить личностный потенциал молодежи республики в возрасте от 14 до 17 лет.

На этот раз в лагерь приехали 250 подростков изо всех районов республики. На эту смену ребята приглашаются на бесплатной основе. С каждым отрядом работают и вожатый, и профессиональный инструктор. Среди них есть и демобилизованные участники спецоперации.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Опытные инструкторы обучат курсантов основам тактической, огневой и инженерной подготовки, организации связи, управлению БПЛА. Также подростки освоят тактическую медицину, узнают об основах национальной безопасности, будут участвовать в военно-спортивных играх.

«Одним из условий этой смены является то, чтобы дети почувствовали воинский уклад. И поэтому с ними работают профессиональные инструкторы, которые прошли подготовку в центре „Гудермес“. Также у ребят задача жить по воинскому укладу», — заявил директор Республиканского центра «Лето» Ильдар Давлетшин.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Всего запланированы четыре направления обучения: огневая и тактическая подготовка, тактическая медицина и управление беспилотными аппаратами. Форменное обмундирование и все оборудование приобретается за счет Республики Татарстан.

«По чуть-чуть, но делаем важное дело. Государственное дело. И не зря с государственной символикой все мероприятия проходят у нас», — выразил уверенность директор филиала Центра развития военно-спортивной подготовки патриотического воспитания молодежи в РТ «Воин» Алексей Баламыков.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

На это лето запланированы три смены. Две из них пройдут в республиканском лагере «Чайка», а третья — в муниципальном лагере в Тетюшах.

«В высшей степени на сегодняшний день востребовано патриотическое воспитание молодежи, как сказал наш Президент <...> [Владимир Путин]. В прошлом году 1297 детей мы уже обучили», — сказал Алексей Баламыков.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Амир Маннапов бывал в разных детских лагерях, но в такую патриотическую смену попал впервые. Он очень доволен. Интерес у него вызвали в том числе и сами лекции. «Очень хорошие инструктора и вожатые, насыщенная программа. Сегодня вот была лекция по тактике и тактической медицине. Инструктора очень понятно объясняют», — отметил молодой человек.

После торжественного открытия все разошлись по корпусам, но ненадолго. Сработавшая пожарная сигнализация заставила всех вернуться обратно на площадку. Сотрудники пожарного надзора по Высокогорскому району посетили детский лагерь с профилактическим визитом.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

В рамках визита гости провели мероприятие по учебной эвакуации детей и сотрудников лагеря из жилых корпусов. Инспектор отмечал, насколько организовано покидают жилое помещение дети и персонал. После того, как все построились на линейку, состоялись теоретическое и практическое занятия по противопожарной безопасности.

«Конечно, есть над чем еще тренироваться. Из-за этого такие занятия и проводятся, чтобы разъяснить им, как правильно эвакуироваться и что необходимо делать при эвакуации», — поделился начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району Алексей Разгулов.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

В лагере «Чайка» военно-спортивная смена продлится 21 день. Все это время ребят будут обучать опытные инструкторы центра «Воин». Название центра — это аббревиатура, которая означает «Верен Отечеству и народу». Центр создан в прошлом году по поручению Президента России.

В 2023 году открылось 12 филиалов, в том числе и в новых регионах. На сегодняшний же день по России таких центров уже 24.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.

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