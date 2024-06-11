Обучение по программе «Время героев» начали 255 курсантов Татарстана

Фото: пресс-служба центра «Воин»

Курсанты регионального отделения центра «Воин» по Татарстану начали обучаться по дополнительной общеразвивающей программе летней профильной смены «Время героев». Церемония открытия смены прошла в преддверии Дня России на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка», сообщает пресс-служба центра.

Мероприятие началось с выноса флагов России, Татарстана и центра «Воин», а также с исполнения гимнов страны и республики. С началом обучения курсантов поздравили почетные гости: директор центра «Лето» Ильдар Давлетшин, генерал-майор запаса Рим Мустаев, представитель центрального аппарата Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Дмитрий Ракитин, заместитель начальник Управления Росгвардии по РТ Рафил Набиуллин, начальник отдела по делам молодежи и спорту Высокогорского района Станислав Чапурин, атаман городского казачьего общества Казани Михаил Моисеев и директор Татарстанского филиала центра «Воин» Алексей Бламыков.

«Вы сегодня с одной единственной целью — стать достойными, верными, сильными, умными, здоровыми защитниками своей Родины. По большому счету — быть достойными гражданами Российской Федерации. Родину никто не выбирает, она выбирает нас», — заявил, приветствуя курсантов, Рим Мустаев.

«На сегодняшний день региональным отделением центра „Воин“ обучено уже более 2000 курсантов в возрасте от 14 до 35 лет, летом продолжат обучение еще 600 ребят во время летних лагерных смен. Это очень важно, потому что сегодня мы стоим на пути воспитания нового поколения патриотов, любящих свою Родину и умеющих ее защищать», — заметил в свою очередь Алексей Бламыков.

Теперь курсанты 21 день будут изучать азы военного дела и спортивного мастерства. У обучающихся будет возможность активно провести время вместе с товарищами, улучшить здоровье и физические показатели, развить коммуникативный опыт, повысить скорость принятия решений. Кроме того, они станут участниками мероприятий, приуроченных к памятным датам России.