В вузах России появятся специальные квоты для детей участников спецоперации на Украине

В этом году в России начнут действовать особые правила по приему в университеты детей военнослужащих – участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

«Правила приема для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ Президента РФ распространяется на все российские вузы. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года», – сказано в сообщении министерства.

Напомним, 9 мая был опубликован указ Президента России Владимира Путина о новых мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников ряда федеральных государственных органов.

Согласно документу, в вузах страны появятся специальная квота (10% от всех бюджетных мест) для приема на образовательные программы бакалавриата и специалитета для тех абитуриентов, чьи родители участвуют в спецоперации.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.